Giovane si allontana nei boschi con il cellulare spento ricerche anche con gli elicotteri | poi il lieto fine
Momenti di tensione per le sorti di un giovane scomparso. Ma alla fine l'intervento delle forze dell'ordine permette di ritrovare il ragazzo. Il personale del comando dei Vigili del Fuoco è intervenuto questa mattina per la ricerca di un ragazzo, residente nella zona di Sant'Agata Feltria, a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Un bambino di quattro anni si allontana da casa, ritrovato sul lungomare: denunciata la giovane baby sitter
I rossoneri battono 2-0 il Campobasso confermando il loro buon momento di forma e una ritrovata solidità. Dopo aver fallito diverse occasioni è il giovane attaccante Selvini a decidere il match nel breve volgere di tre minuti. Una vittoria che allontana la Lucche
Verona, ragazzo autistico di 16 anni si allontana da un istituto e annega in una piscina
