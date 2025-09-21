Giovane donna accoltellata alla festa patronale di Boffalora | coperta di sangue chiede aiuto a una bancarella

Milano – Un episodio di violenza ha turbato la domenica mattina a Boffalora sopra Ticino, nel Milanese, dove una donna di 35 anni è stata accoltellata con arma da taglio. L’episodio si è verificato intorno alle 10 in piazza Matteotti, nel cuore del paese, proprio mentre era in corso la festa patronale “La Sucia” e la zona iniziava a riempirsi di visitatori. Le circostanze che hanno portato all’aggressione rimangono ancora da chiarire. Secondo alcune primissime rico, tutto sarebbe nato da un diverbio che ha rapidamente degenerato in violenza fisica. La dinamica precisa dell’accaduto è tuttora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo i fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

