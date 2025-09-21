Giovane aggredito per le vie del centro | soccorso e trasportato in ospedale

LECCE - Un ventenne è stato aggredito questa mattina, intorno alle 5, in via Trinchese, nel centro di Lecce. Il giovane ha riportato ferite lacero contuse allo zigomo e alla testa ed è stato trasportato nell’ospedale “Vito Fazzi” dove è stato medicato dal personale sanitario.Segnalata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

