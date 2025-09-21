Giorno e notte perfettamente uguali? È il prodigio dell’Equinozio d’autunno

Il 22 settembre, il mondo intero sperimenta un giorno e una notte di uguale lunghezza. Questo fenomeno, noto come equinozio d’autunno nell’emisfero settentrionale, si verifica quando il Sole splende direttamente sull’Equatore, il punto medio della Terra. Quest’anno, questo momento preciso si verificherà, in Italia, alle 20:19. Ma perché quasi tutti gli altri giorni dell’anno (con l’eccezione dell’equinozio di primavera) le diverse parti del mondo hanno giorni e notti di lunghezza diversa? E come viene chiamato l’equinozio d’autunno nell’emisfero australe? La risposta risiede nell’ inclinazione assiale della Terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Giorno e notte perfettamente uguali? È il “prodigio” dell’Equinozio d’autunno

In questa notizia si parla di: giorno - notte

