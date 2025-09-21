Giornata mondiale dell' Alzheimer in Italia è un' emergenza sociale

Ruba i ricordi, cancella volti e voci anche delle persone alle quali si vuole più bene. L'Alzheimer è la forma di demenza più comune: nella giornata mondiale dedicata a questa malattia, l'Italia fa i conti con numeri drammatici. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, ci sono circa 1 milione e 200mila casi di demenza tra gli over 65, a cui si aggiungono oltre 24mila casi giovanili e poco meno di un milione di persone con disturbo cognitivo lieve, spesso preludio della malattia. In totale, se si considerano anche i familiari che se ne prendono cura, parliamo di oltre 4 milioni di persone coinvolte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giornata mondiale dell'Alzheimer, in Italia è un'emergenza sociale

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

#21settembre #worldalzheimerday Da oggi, Giornata Mondiale dell’#Alzheimer, su @RaiPlay il documentario #RicordamiDiTe. Racconta la storia di Elena attraverso gli occhi, il cuore e l'obiettivo della figlia e regista Emanuela - X Vai su X

Oggi, per la Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici, il Comune di San Giorgio Ionico si illumina di viola per stare accanto a tutte le donne che stanno affrontando questa dura battaglia e alle loro famiglie. L'Assessore ai Servizi Sociali sente il dovere di ri - facebook.com Vai su Facebook

Alzheimer, in Italia è un'emergenza sociale: coinvolte 4 milioni di persone; I 10 segnali precoci dell’Alzheimer: riconoscere i campanelli d’allarme della demenza; Giornata mondiale dell’Alzheimer: l’Università di Trieste illumina di viola l’Edificio A.

Alzheimer, in Italia è un'emergenza sociale: coinvolte 4 milioni di persone - L'Alzheimer non è soltanto una malattia della memoria, ma è diventata una vera e propria emergenza. Si legge su tg24.sky.it

Alzheimer: in Italia emergenza sociale e caregiver allo stremo - In occasione del XIV Mese mondiale Alzheimer e della XXXII Giornata mondiale dedicata (21 settembre), l’Italia si confronta con una realtà sempre più urgente: l’Alzheimer non è solo una malattia neuro ... toscanaoggi.it scrive