Giornata Mondiale dell’Alzheimer | il decalogo per proteggere il cervello

ABBONATI A DAYITALIANEWS La prevenzione come arma contro la demenza. In occasione della XXXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer (21 settembre) e del XIV Mese Mondiale dedicato alla malattia, la Federazione Alzheimer Italia ha diffuso un Decalogo per la prevenzione, frutto del lavoro di Simone Salemme, neurologo e consulente dell’Istituto Superiore di Sanità, e di Davide Mangani, ricercatore immunologo dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. Questo documento raccoglie le più recenti scoperte scientifiche, trasformandole in azioni concrete sia per i singoli individui, sia per governi e istituzioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Mese Mondiale Alzheimer: un decalogo per la prevenzione - Milano, settembre 2025 – In occasione del XIV Mese Mondiale Alzheimer e della XXXII Giornata Mondiale Alzheimer (21 settembre), la Federazione Alzheimer Italia presenta un Decalogo per la prevenzione ... Da msn.com
Alzheimer, il decalogo per allontanare i rischi (40% dei casi di demenza è evitabile). 21/9 Giornata mondiale - Fino al 40% dei casi di demenza potrebbe essere infatti evitato o ritardato intervenendo sui fattori di rischio ... Scrive blitzquotidiano.it