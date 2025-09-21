Giornata Mondiale dell’Alzheimer | il decalogo per proteggere il cervello

ABBONATI A DAYITALIANEWS La prevenzione come arma contro la demenza. In occasione della XXXII Giornata Mondiale dell’Alzheimer (21 settembre) e del XIV Mese Mondiale dedicato alla malattia, la Federazione Alzheimer Italia ha diffuso un Decalogo per la prevenzione, frutto del lavoro di Simone Salemme, neurologo e consulente dell’Istituto Superiore di Sanità, e di Davide Mangani, ricercatore immunologo dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. Questo documento raccoglie le più recenti scoperte scientifiche, trasformandole in azioni concrete sia per i singoli individui, sia per governi e istituzioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

