Giornata Mondiale dell' Alzheimer | il decalogo per prevenire la malattia

AGI - In occasione del XIV Mese Mondiale Alzheimer e della XXXII Giornata Mondiale Alzheimer, la Federazione Alzheimer Italia presenta un Decalogo per la prevenzione della demenza, elaborato da Simone Salemme, neurologo e consulente dell’Istituto Superiore di Sanità, e da Davide Mangani, ricercatore immunologo dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. Il decalogo raccoglie le più recenti evidenze scientifiche e traduce la ricerca in indicazioni concrete, con una doppia prospettiva: quella del singolo, che può adottare comportamenti protettivi nella vita quotidiana, e quella della società. 🔗 Leggi su Agi.it
Alzheimer, il decalogo per allontanare i rischi (40% dei casi di demenza è evitabile). 21/9 Giornata mondiale - Fino al 40% dei casi di demenza potrebbe essere infatti evitato o ritardato intervenendo sui fattori di rischio ... Secondo blitzquotidiano.it
Mese Mondiale Alzheimer: un decalogo per la prevenzione - Milano, settembre 2025 – In occasione del XIV Mese Mondiale Alzheimer e della XXXII Giornata Mondiale Alzheimer (21 settembre), la Federazione Alzheimer Italia presenta un Decalogo per la prevenzione ... Lo riporta politicamentecorretto.com