Giornata Mondiale Alzheimer il progetto di Michele Bravi Lo ricordo io per te
(LaPresse) – In occasione della Giornata Mondiale Alzheimer di oggi, 21 settembre, Michele Bravi sostiene Airalzh Onlus con il progetto artistico “Lo ricordo io per te”, dedicato alla ricerca contro l’Alzheimer. Protagonisti del cortometraggio sono Lino Banfi e Lucia Zotti, già al centro del video e della canzone usciti nei mesi scorsi. Il progetto si completa con un libro in uscita il 30 settembre per Feltrinelli. Bravi, artista attivo tra musica, cinema e letteratura, dedica l’intero lavoro ai suoi nonni, Graziella Giacchi e Luigi Bravi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
