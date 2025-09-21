Giornata dell' Alzheimer Locatelli Garantire sostegno concreto
ROMA - "Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, rivolgo un pensiero a tutte le persone che convivono con questa malattia e alle loro famiglie, che ogni giorno affrontano con coraggio difficoltà e sfide complesse. Questa giornata ci ricorda quanto sia importante garantire sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer
Predappio partecipa alla Giornata Mondiale dell'Alzheimer con un pomeriggio di testimonianze e interventi di esperti
