“Guardando alle guerre in corso nel mondo, questa ricorrenza assume un significato molto forte: ci invita a riflettere sulla nostra società e su come le donne possano fare la differenza per migliorare la situazione”. Così Erina Gambarini, presidente di Soroptimist Club Bergamo, illustra il significato della giornata internazionale della pace, che ricorre domenica 21 settembre. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, esorta gli Stati membri dell’Onu, le organizzazioni governative e non, le realtà sociali e più in generale gli individui a concentrarsi nella promozione di azioni educative per fare sensibilizzazione sul tema della pace globale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Giornata della pace, Erina Gambarini (Soroptimist): “Le donne possono fare la differenza”