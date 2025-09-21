Giornata degli internati. Oltre 3.500 i lodigiani. Duecento le vittime.

Duplice cerimonia per la prima Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, istituita per commemorare gli oltre 650mila militari catturati dopo l’8 settembre 1943 e detenuti nei lager nazisti. Più di 3.500 i lodigiani internati, 200 dei quali morirono da reclusi. Uomini, cittadini italiani che "opposero un deciso e netto rifiuto all’invito, che in realtà fu un vero e proprio comando, di collaborare con gli apparati operativi del nazionalsocialismo e agli ordini impartiti dalle militanze sovrane della Repubblica Sociale Italiana – ha sottolineato il primo cittadino Andrea Furegato durante la prima cerimonia tenutasi in Piazza Broletto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

