Giornalista sviene in studio ma Paolo Del Debbio va avanti | Non preoccupatevi Il video scatena la polemica social

Quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 21 settembre 2025 – Polemica sui social dopo che una giornalista è svenuta ieri durante l’ultima puntata di 4 di sera il talk di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Nei video, rilanciati su X si vede la giovane che si accascia a terra dopo aver posto una domanda sulla questione palestinese ad un ragazzo del pubblico, mentre il conduttore guarda la scena mostrandosi impassibile e rassicura: “Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi”. https:publish.twitter.com?url=https:twitter.comgpokostatus1969127145789136946# Del Debbio, guarda senza scomporsi la scena mentre si intuisce che dall’altra parte dello studio c’è un po’ di trambusto per l’inatteso fuoriprogramma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

giornalista sviene in studio ma paolo del debbio va avanti non preoccupatevi il video scatena la polemica social

© Quotidiano.net - Giornalista sviene in studio ma Paolo Del Debbio va avanti: “Non preoccupatevi”. Il video scatena la polemica social

In questa notizia si parla di: giornalista - sviene

Paura a 4 di Sera: giornalista sviene in diretta durante l’intervista su Gaza (VIDEO)

Gaza, giornalista sviene durante una diretta tv: “Non mangiavo da 4 giorni, anche noi stiamo morendo di fame”

Giornalista sviene durante la diretta Tv, attimi di panico: il motivo è sconvolgente

Da Del Debbio giornalista sviene in diretta tv durante 4 di Sera, il conduttore minimizza e va avanti; La giornalista sviene in studio, Paolo Del Debbio senza pietà non si ferma. Scoppia la polemica: «Raccapricciante»- Il video; Giornalista sviene a Quattro di Sera, “Del Debbio fa finta di niente”: cosa è successo.

giornalista sviene studio paoloGiornalista sviene in studio ma Paolo Del Debbio va avanti: “Non preoccupatevi”. Il video scatena la polemica social - Il conduttore rassicura il pubblico: “Continuiamo la trasmissione, ha avuto solo un abbassamento di pressione” ... Secondo quotidiano.net

giornalista sviene studio paoloLa giornalista sviene a 4 di Sera: tensione in diretta per Paolo Del Debbio - Un momento di confronto con il pubblico si è trasformato velocemente in qualcosa di imprevisto, a causa di un malore della giornalista in studio, ma Del Debbio ha gestito la situazione. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalista Sviene Studio Paolo