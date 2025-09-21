Giorgio Assumma, chi è l’avvocato amico e “fratello” di Pippo Baudo

Giorgio Assumma è cresciuto a Roma, ma è nato a Civitavecchia. Le sue origini sono in una famiglia di medici, carabinieri e avvocati: professioni in parte volte alla dedizione alla comunità. Sono forse tali radici a fondare i suoi valori. Assumma studiò giurisprudenza – seguiti con la disciplina che gli aveva insegnato suo padre, valente penalista, che lo spronava a “sudare sui libri” – ha scelto una strada poco comune: il diritto d’autore e lo spettacolo. Fu una scelta vincente, che lo portò a una carriera florida tra le stelle dello spettacolo. “Da giovane sognavo di fare il regista cinematografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

