Giorgio Assumma chi è l’avvocato amico e fratello di Pippo Baudo

Metropolitanmagazine.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Assumma è cresciuto a Roma, ma è nato a Civitavecchia. Le sue origini sono in una famiglia di medici, carabinieri e avvocati: professioni in parte volte alla dedizione alla comunità. Sono forse tali radici a fondare i suoi valori. Assumma studiò giurisprudenza – seguiti con la disciplina che gli aveva insegnato suo padre, valente penalista, che lo spronava a “sudare sui libri” – ha scelto una strada poco comune:  il diritto d’autore e lo spettacolo. Fu una scelta vincente, che lo portò a una carriera florida tra le stelle dello spettacolo. “Da giovane sognavo di fare il regista cinematografico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

giorgio assumma chi 232 l8217avvocato amico e fratello di pippo baudo

© Metropolitanmagazine.it - Giorgio Assumma, chi è l’avvocato, amico e “fratello” di Pippo Baudo

In questa notizia si parla di: giorgio - assumma

Pippo Baudo, l'avvocato Giorgio Assumma ricorda l'amico: "Dal suo primo provino in Rai per me come un fratello"

L'avvocato Giorgio Assumma ricorda Pippo Baudo: "Necessario intitolare qualcosa in suo nome"

Giorgio Assumma, chi è l’avvocato amico e “fratello” di Pippo Baudo

Giorgio Assumma, chi &#232; l’avvocato amico e “fratello” di Pippo Baudo - Le sue origini sono in una famiglia di medici, carabinieri e avvocati: professioni in parte volte alla dedizione alla comunità. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Assumma 232 L8217avvocato