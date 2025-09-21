Giorgia Meloni in collegamento con Domenica In | dura reazione della Schlein Infuria la polemica

Domenica 15 giugno, la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è diventata l’epicentro di una polemica politica. L’ospite d’onore, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha alimentato le proteste dell’opposizione, in particolare del Partito Democratico (PD) e del Movimento 5 Stelle (M5S). Il motivo del contendere non è stata una discussione su temi di alta politica internazionale, ma una conversazione che ha toccato argomenti più leggeri, come i pranzi della domenica e le preferenze culinarie, il tutto in un contesto che l’opposizione ha definito uno “spot elettorale”. Lo scontro sui contenuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

