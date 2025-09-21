Giorgia Meloni in collegamento con Domenica In | dura reazione della Schlein Infuria la polemica
Domenica 15 giugno, la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier è diventata l’epicentro di una polemica politica. L’ospite d’onore, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha alimentato le proteste dell’opposizione, in particolare del Partito Democratico (PD) e del Movimento 5 Stelle (M5S). Il motivo del contendere non è stata una discussione su temi di alta politica internazionale, ma una conversazione che ha toccato argomenti più leggeri, come i pranzi della domenica e le preferenze culinarie, il tutto in un contesto che l’opposizione ha definito uno “spot elettorale”. Lo scontro sui contenuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Giorgia Meloni pensa ai mercati finanziari mentre dimentica i mercati rionali. Le persone ogni giorno lottano per fare la spesa e curarsi. La classe media è in ginocchio. Il governo Meloni ignora chi lavora duramente e fa sacrifici concreti per andare avanti. - X Vai su X
L’Italia di Giorgia Meloni batte chi vuole fermarla. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni in collegamento con Domenica In, l'intervento che ha scatenato la polemica politica; Giorgia Meloni in collegamento con Mara Venier a 'Domenica In', opposizioni insorgono; Polemica per il collegamento di Meloni con Domenica In. Pd e M5s: “Parla di pasticcini ma non di….
Giorgia Meloni in collegamento con Mara Venier a 'Domenica In', opposizioni insorgono. Rai: "Pagina di vero servizio pubblico" - La premier interviene in collegamento dall'iniziativa per sostenere la candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco. Lo riporta msn.com
Giorgia Meloni in collegamento con Mara Venier a ‘Domenica In’, opposizioni insorgono - ”Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio tanto la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. Riporta padovanews.it