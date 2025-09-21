Giorgia Meloni a Fenix la festa di Gioventù Nazionale | Noi contro l’odio di chi festeggia per la morte di Charlie Kirk

L’intervento di Giorgia Meloni a Fenix 2025, la festa di Gioventù Nazionale: la riforma di Medicina, Charlie Kirk, il ricordo di Falcone e Borsellino. Da un lato il raduno della Lega a Pontida, dall’altro Fenix, la festa di Gioventù nazionale. Domenica 21 settembre è il giorno del centrodestra in Italia e da entrambi i palchi è arrivato l’ultimo saluto a Charlie Kirk, il giovane trumpiano 31enne che è stato ucciso nei giorni scorsi durante un dibattito all’Università. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Giorgia Meloni a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale: “Noi contro l’odio di chi festeggia per la morte di Charlie Kirk”

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»

La prima puntata di questa stagione di #DomenicaIn su @RaiUno si apre con un intervento di Giorgia Meloni che parla di cibo italiano: il palco di una delle trasmissioni più seguite sulla Tv pubblica usato per un comizio della leader del centrodestra proprio a r - X Vai su X

E anche su questo Giorgia Meloni si conferma campionessa di incoerenza - facebook.com Vai su Facebook

Fenix 2025, Meloni: Siamo contro la cultura dell'odio di chi festeggia la morte di Kirk; L'intervento di Meloni a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale; Giorgia Meloni alla festa dei giovani di Fdi: «Le minacce aumentano, ma non abbiamo paura».

Fenix 2025, Meloni: "Siamo contro la cultura dell'odio di chi festeggia la morte di Kirk" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fenix 2025, Meloni: 'Siamo contro la cultura dell'odio di chi festeggia la morte di Kirk' ... Secondo tg24.sky.it

Meloni: “Chi fa scena muta per motivi politici rischia di ripetere l’anno, stop ai disastri della sinistra sessantottina. Abbiamo rimesso al centro il merito” - Giorgia Meloni, nel suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale (la formazione giovanile di FdI), ha affermato che scuola e università sono rimaste “intrappolate” in una condizione di domin ... Da orizzontescuola.it