Ripartenza istituzionale (e con polemica) per i 50 anni di Domenica In. In apertura della prima puntata di stagione, Mara Venier ha dedicato ampio spazio al Pranzo della Domenica, iniziativa a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Tanti gli ospiti in giro per l’Italia e, tra questi, anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In collegamento con Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis dal Tempio di Venere a Roma, la Premier ha spiegato le ragioni di questa iniziativa: Cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano meglio la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra forza, ma anche la nostra economia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Giorgia Meloni a Domenica In. Le opposizioni insorgono, la Rai si difende