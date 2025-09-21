Giorgia canta e io ballo con i topi in piazza Plebiscito Dedicato a San Gennaro rosso di vergogna Ma c’é puzza anche di sfruttamento giovanile di ragazzi che lavorano dietro le quinte cinque euro all’ora Ho chiesto | Avete contratto e assicurazione? No

Giorgia & Friends facevano parte del pacchetto Concerto per Pino Daniele a dieci anni dalla sua scomparsa. Che a lui non sarebbe piaciuto per nulla, non per le bestiole, ma per il fatto che il suo pubblico, la sua tifoseria é rimasta esclusa. In una città transennata, traffico paralizzato, proteste.

