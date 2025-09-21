Giorgia Cagliani lo choc della Polisportiva Besanese | Era speciale ha lasciato un segno indelebile

Besana Brianza (Monza e Brianza), 21 settembre 2025 – Incredulità e dolore per la morte di Giorgia Cagliani, una delle due amiche, entrambe di soli 21 anni, morte in terribile incidente a Brivio, in provincia di Lecco. "Con immenso dolore, la Polisportiva Besanese (che ha sede a Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza) piange la scomparsa di Giorgia Cagliani, nostra amata compagna di squadra e giocatrice della serie C " ha scritto la società in un messaggio di cordoglio condiviso sulla pagina Facebook della Polisportiva, dopo la tragedia che avvenuta nella notte tra sabato e domenica. "In questo momento di profonda sofferenza - si legge nella nota della Polisportiva di Besana Brianza - tutta la società si stringe attorno alla sua famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgia Cagliani, lo choc della Polisportiva Besanese: “Era speciale, ha lasciato un segno indelebile”

