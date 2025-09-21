Portare i conti pubblici italiani sotto la soglia del 3% del Pil non è più un obiettivo lontano, ma una prospettiva concreta. A dirlo è stato ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che a margine dell'Ecofin informale di Copenaghen ha spiegato: "È possibile" e soprattutto sarebbe "un'opportunità storica" da cogliere per consentire all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo aperta da Bruxelles. Il governo guarda con fiducia al nuovo scenario, confortato anche dal miglioramento del rating arrivato da Fitch. Per Giorgetti si tratta di "un premio al Paese, alle imprese e alle famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giorgetti accelera: "Ora possibile chiudere la procedura sul deficit"