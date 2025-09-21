Giorgetti accelera | Ora possibile chiudere la procedura sul deficit
Portare i conti pubblici italiani sotto la soglia del 3% del Pil non è più un obiettivo lontano, ma una prospettiva concreta. A dirlo è stato ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che a margine dell'Ecofin informale di Copenaghen ha spiegato: "È possibile" e soprattutto sarebbe "un'opportunità storica" da cogliere per consentire all'Italia di uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo aperta da Bruxelles. Il governo guarda con fiducia al nuovo scenario, confortato anche dal miglioramento del rating arrivato da Fitch. Per Giorgetti si tratta di "un premio al Paese, alle imprese e alle famiglie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: giorgetti - accelera
Legge di Bilancio, il Ministro #Zangrillo: "Ho chiesto al ministro Giorgetti di verificare la possibilità di creare un fondo al quale poter attingere per accelerare il percorso di perequazione tra le retribuzioni dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali". (ANSA) - X Vai su X
Parla il Nobel per l’Economia 2022 Douglas Diamond: «L’home banking accelera la corsa agli sportelli: occorre un prestatore di ultima istanza» - facebook.com Vai su Facebook
Pace fiscale, la Lega in pressing. Si punta a chiudere entro maggio; Salvini accelera sul passaggio dell'ad di Rfi a Trenitalia. Guerra di pareri legali, i dubbi di Giorgetti; Giorgetti accelera: Ora possibile chiudere la procedura sul deficit.
Giorgetti accelera: "Ora possibile chiudere la procedura sul deficit" - Sulla manovra prevale la prudenza: "Nessun tesoretto, la Bce ci dia una mano" ... Come scrive ilgiornale.it
Giorgetti: “Rottamazione? Un po’ di guerra a chi non fa pace col fisco” - MILANO – La rottamazione, cavallo di battaglia del vicepremier Matteo Salvini, sembra non piacere troppo al ministro dell’Economia. Scrive repubblica.it