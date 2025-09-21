Gioiello di Addai in pieno recupero | il Como ribalta la Fiorentina
Viola subito in vantaggio con Mandragora. Nella ripresa la squadra di Fabregas gioca meglio e prima pareggia con Kempf, poi la chiude al 94'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
