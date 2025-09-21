Giocare senza il pubblico non è mai bello Affrontiamo gli avversari sempre per vincere

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025

Agenore Maurizi comincia ad analizzare la sfida odierna partendo dalla totale assenza di pubblico. "Giocare a porte chiuse non è mai bello per nessuno, né per noi né per l’ Atletico Ascoli. La gente che viene a vedere la partita dà sempre motivazione e un senso diverso alla gara rispetto a giocare a porte chiuse. Ma è un fattore che vale per entrambe le squadre, e la nostra è pronta per la sfida, sa benissimo che quello sarà il clima". Maurizi non teme qualcosa in particolare della partita o dell’avversario, e lo spiega così: "Temere è sempre una percezione che non attiene alla realtà delle cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

