Gilardino in conferenza | Napoli? Non saremo affatto impauriti Vi svelo cosa servirà al Maradona poi l’annuncio su Albiol

In occasione di Napoli-Pisa, Alberto Gilardino ha parlato nella conferenza pre-gara di rito. Ecco come ha presentato il match contro gli azzurri. Siamo alla vigilia del match del Maradona e la tensione è già molto alta: il Napoli, reduce dalla Champions, troverà un Pisa desideroso di riscatto. Riscatto che, come sottolineato da Gilardino, si paleserà in una squadra pronta a giocare faccia a faccia contro i Campioni d’Italia. Ecco el sue parole. Gilardino in conferenza: “Giocheremo senza paura, sono fiducioso”. Una conferenza chiarissima quella di Alberto Gilardino, che ha lanciato un messaggio netto a tutto l’ambiente partenopeo: il Pisa non verrà a fare una passeggiata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

