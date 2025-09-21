Gilardino in conferenza | Napoli? Non saremo affatto impauriti Vi svelo cosa servirà al Maradona poi l’annuncio su Albiol
In occasione di Napoli-Pisa, Alberto Gilardino ha parlato nella conferenza pre-gara di rito. Ecco come ha presentato il match contro gli azzurri. Siamo alla vigilia del match del Maradona e la tensione è già molto alta: il Napoli, reduce dalla Champions, troverà un Pisa desideroso di riscatto. Riscatto che, come sottolineato da Gilardino, si paleserà in una squadra pronta a giocare faccia a faccia contro i Campioni d’Italia. Ecco el sue parole. Gilardino in conferenza: “Giocheremo senza paura, sono fiducioso”. Una conferenza chiarissima quella di Alberto Gilardino, che ha lanciato un messaggio netto a tutto l’ambiente partenopeo: il Pisa non verrà a fare una passeggiata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: gilardino - conferenza
Conferenza stampa pregara di Alberto Gilardino. Pisa-Udinese, domani, domenica 14 settembre, ore 15 - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna Stampa del 17 Febbraio, le probabili formazioni di Napoli-Genoa; Gilardino in conferenza: Napoli? Non saremo affatto impauriti. Vi svelo cosa servirà al Maradona, poi l'annuncio su Albiol; Gazzetta - Offerta ufficiale per Lindstrom. Un allenatore di A si è mosso per Ambrosino.
Napoli, Gilardino, Atp 250 Amburgo e Juve: le ultimissime - La festa va avanti, è un sogno ad occhi aperti: “Da qui in poi dobbiamo continuare a cavalcare quest'onda di una Napoli vincente come idea: dobbiamo ... Riporta corrieredellosport.it
Napoli su Gilardino:| De Laurentiis chiama Firenze - Una notizia clamorosa ha fortemente scosso gli ambienti della tifoseria azzurra che si sono riaccesi d'entusiasmo: il patron De Laurentiis ha personalmente telefonato alla famiglia Della Valle, dopo ... Scrive calciomercato.com