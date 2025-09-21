Gilardino | Contro il Napoli bisogna evitare di allungare il campo saremo stretti e compatti

In vista della gara tra Napoli e Pisa di domani sera alle 20:45, Alberto Gilardino – tecnico del Pisa stesso – è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito il suo intervento integrale in presentazione del match. Gilardino: «A Napoli senza paura, Stengs subirà un lungo stop». Quali sono le condizioni di Stengs? « Stengs ha avuto un problema all’adduttore. Aspettiamo gli ultimi esiti ma credo che l’infortunio all’adduttore sia stato grave. Speriamo che i tempi non siano lunghi, se non lunghissimi. Dobbiamo valutare anche Denoon, in questo caso però non si tratta di una cosa grave. » Come si affronta la sfida di Napoli? « La parola paura non può esserci nel nostro vocabolario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

