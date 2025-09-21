Giglioli e le battaglie per i servizi | Riportare il sistema sanitario più vicino a cittadini e territori
Valeria Giglioli, 49 anni e un figlio, è la candidata nel collegio di Lucca alle elezioni regionali del 12-13 ottobre nella lista di Alleanza Verdi Sinistra. Laureata in comunicazione all’università di Firenze, un trascorso di giornalista all’Unità, è nota per aver ricoperto il ruolo di assessora alle politiche sociali, della casa e vecchie e nuove povertà nell’ultima amministrazione guidata da Alessandro Tambellini. Dipendente dell’Università di Firenze, con una mobilità è approdata al Comune di Altopascio e da qui, per effetto della convenzione, oggi è assegnata alla Zona distretto di Lucca dell’Usl Area Vasta Nord Ovest. 🔗 Leggi su Lanazione.it
