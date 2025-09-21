Giammarioli contestato dai tifosi | Non sono un uomo della Building

"Mi imputano di essere un uomo della Building Company. Si figuri, non ho neanche il contratto depositato.". Stefano Giammarioli venerdì sera è stato pesantemente contestato al ’Romeo Neri’, dai tifosi della curva, al termine della partita che il Rimini ha giocato e vinto contro il Forlì. "Erano una quindicina – dice il direttore generale e sportivo annunciato dal club – Sono andato a parlare da altre parti con 2.000 tifosi che contestavano, quindi non è che mi faccio impressionare. C’è stato uno scontro verbale, c’erano dieci celerini, altrimenti forse mi avrebbero picchiato". Insomma, la tensione in Piazzale del Popolo non accenna a diminuire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

