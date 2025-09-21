Giacomo Zamparo muore lanciandosi dal monte Mezza | a dare l' allarme la compagna che non lo vedeva arrivare Il base jumper 43enne trovato dopo ore di ricerche

TRENTO - Incidente mortale oggi in bassa Valsugana. Un base jumper di 43 anni, Giacomo Zamparo, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 settembre, dopo essersi lanciato dalla. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

giacomo zamparo muore lanciandosiTragedia in volo, muore a 43 anni Giacomo Zamparo: ritrovato il corpo senza vita del base jumper - Un volo che si trasforma in tragedia: si sono chiuse con il peggiore degli epiloghi le ricerche del base jumper sparito dopo un lancio dal Monte Mezza, in Valsugana. ildolomiti.it scrive

