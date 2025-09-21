Ghost of Yotei è uno dei giochi PS5 più prenotati su PlayStation Store in molti paesi

A meno di due settimane dall’uscita, Ghost of Yotei dimostra già di essere uno dei titoli più attesi del 2025. Nonostante le controversie legate a dichiarazioni di alcuni membri del team e alle conseguenti polemiche, il nuovo gioco di Sucker Punch domina le classifiche di prenotazione su PlayStation Store: è primo in Australia e Canada, secondo in mercati cruciali come Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, e terzo in Italia, Grecia e Turchia. In totale figura nella top 3 in 11 paesi, un risultato che testimonia l’enorme fiducia del pubblico nei confronti dello studio americano. Come riportato da Tech4Gamers, un dato sorprendente è che la Deluxe Edition stia vendendo più della versione standard in ogni territorio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

