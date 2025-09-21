Ghost of Yotei è uno dei giochi PS5 più prenotati su PlayStation Store in molti paesi

Game-experience.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A meno di due settimane dall’uscita, Ghost of Yotei dimostra già di essere uno dei titoli più attesi del 2025. Nonostante le controversie legate a dichiarazioni di alcuni membri del team e alle conseguenti polemiche, il nuovo gioco di Sucker Punch domina le classifiche di prenotazione su PlayStation Store: è primo in Australia e Canada, secondo in mercati cruciali come Stati Uniti, Regno Unito e Giappone, e terzo in Italia, Grecia e Turchia. In totale figura nella top 3 in 11 paesi, un risultato che testimonia l’enorme fiducia del pubblico nei confronti dello studio americano. Come riportato da Tech4Gamers, un dato sorprendente è che la Deluxe Edition stia vendendo più della versione standard in ogni territorio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

ghost of yotei 232 uno dei giochi ps5 pi249 prenotati su playstation store in molti paesi

© Game-experience.it - Ghost of Yotei è uno dei giochi PS5 più prenotati su PlayStation Store in molti paesi

In questa notizia si parla di: ghost - yotei

Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch

Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

Ghost of Yotei nuovo trailer “Thousand Blades” - Nuova protagonista, ambientazione nel Giappone rurale e una trama di vendetta. Si legge su q-gin.info

ghost of yotei 232Ghost of Yotei: il nuovo gameplay trailer presenta la Dual Katana - Sucker Punch Productions per Ghost of Yotei ha rilasciato un nuovo gameplay trailer che presenta le abilità di Atsu con la Dual Katana. Lo riporta vgmag.it

Cerca Video su questo argomento: Ghost Of Yotei 232