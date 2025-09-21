Ghali il racconto del concerto evento Gran Teatro tra spoiler e uno show totale

Ghali ha chiuso in grande stile il suo 2025 live con lo speciale appuntamento del Gran Teatro a Milano. Dopo aver conquistato a colpi di sold out i palazzetti lo scorso inverno e animato l'estate dei festival appena trascorsa, Ghali ha chiuso in grande stile il suo 2025 live con lo speciale appuntamento del Gran Teatro, prodotto da Vivo Concerti e in scena ieri a Fiera Milano Live. Per Ghali, una data più che mai cruciale: il suo ultimo live del 2025, nella sua città -un ritorno a casa che è diventato rito collettivo: chiusura di un ciclo e soglia verso ciò che verrà. Non a caso, dal palco di Fiera Milano Live l'artista ha aperto ufficialmente il sipario sul futuro, spoilerando tre brani inediti.

