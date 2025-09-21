Ghali fa il mattatore al Gran Teatro e spoilera il nuovo disco

Milano, 21 settembre 2025 – "Arriva su questo palco da Baggio". Non ha fatto una grande strada dal punto di vista geografico per arrivare ieri sera a Fiera Milano Live, ma voltandosi indietro può affermare di aver compiuto davvero un percorso incredibile da inizio carriera a oggi: Ghali ha portato oltre trenta canzoni, di cui tre inedite, più di 50 performer e 150 costumi di scena sul palco del suo Gran Teatro. Un vero spettacolo, anticipato dall'opening di Astro, che ha visto il pubblico di Fiera Milano Live trasportato in un'atmosfera a tratti circense grazie agli interventi di raccordo del presentatore Silvestro Baffo.

