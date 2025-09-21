Gerry Scotti ha registrato un programma che non andrà mai in onda | ecco di cosa si tratta e non è il solo

Un intero ciclo di un nuovo game show con Gerry Scotti è stato registrato ma non è mai stato trasmesso. Non è l’unico caso: ecco i programmi finiti nel dimenticatoio della televisione italiana! Leggi anche: Colpo di scena assurdo, Gerry Scotti lascia il suo programma di punta: ecco chi lo sostituisce Il mondo della televisione riserva spesso sorprese amare: programmi pensati, registrati e confezionati fin nei minimi dettagli che, per motivi editoriali o strategici, non arrivano mai sugli schermi. Non fa eccezione Gerry Scotti, che lo scorso anno aveva già ultimato le registrazioni di un nuovo ciclo di Chi Vuol Essere Milionario?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Gerry Scotti ha registrato un programma che non andrà mai in onda: ecco di cosa si tratta (e non è il solo)

