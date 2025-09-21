Gentiloni | Le opposizioni non sono ancora alternativa di governo

ROMA – “Le opposizioni hanno da fare moltissimi passi in avanti per guadagnare la credibilità per poter essere un’alternativa”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ospite a Faenza di Talk, le giornate di incontri e giornalismo dal vivo organizzate dal Post. Come si legge sul sito del Post, Gentiloni, intervistato da Eugenio Cau, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la segretaria del Pd Elly Schlein possa diventare in futuro presidente del Consiglio, ha risposto che al momento i partiti di opposizione non sono pronti per vincere le elezioni e a diventare “una vera alternativa” all’attuale governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

