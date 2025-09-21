Gentiloni | Le opposizioni non sono ancora alternativa di governo
ROMA – “Le opposizioni hanno da fare moltissimi passi in avanti per guadagnare la credibilità per poter essere un’alternativa”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ospite a Faenza di Talk, le giornate di incontri e giornalismo dal vivo organizzate dal Post. Come si legge sul sito del Post, Gentiloni, intervistato da Eugenio Cau, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la segretaria del Pd Elly Schlein possa diventare in futuro presidente del Consiglio, ha risposto che al momento i partiti di opposizione non sono pronti per vincere le elezioni e a diventare “una vera alternativa” all’attuale governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: gentiloni - opposizioni
Gentiloni asfalta le opposizioni: “poca credibilità, c’è rischio che l’attuale governo duri a lungo”
Gentiloni :” Le opposizioni devono fare moltissimi passi avanti per potere essere alternativa di governo “. - X Vai su X
Un nuovo successo per l’Italia, un’altra sberla per le opposizioni. - facebook.com Vai su Facebook
Per Paolo Gentiloni le opposizioni non sono pronte a essere un’alternativa di governo; Gentiloni, le opposizioni non sono ancora alternativa di governo; Gentiloni contro Schlein per le opposizioni non pronte a governare, spunta l'ipotesi successione nel PD.
Gentiloni contro Schlein per le "opposizioni non pronte a governare", spunta l'ipotesi successione nel PD - Per l'ex premier, senza un'alternativa credibile il Governo Meloni durerà ... virgilio.it scrive
Per Paolo Gentiloni le opposizioni non sono pronte a essere un’alternativa di governo - Rispondendo a una domanda sulla possibilità che la segretaria del partito Elly Schlein possa diventare in futuro presidente del Consiglio, Gentiloni ha detto che al momento i partiti di opposizione ... Come scrive ilpost.it