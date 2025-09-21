Genova picchiato e stordito a calci sulla testa dopo l' aggressione sul lungomare grave un giovane

Il ragazzo, di origine colombiana, è stato trovato privo di sensi in corso Italia. Soccorso dai carabinieri e dal 118 è stato intubato e portato in ospedale Un ragazzo di 27 anni è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito e picchiato in corso Italia, il lungomare di Genova. È successo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, picchiato e stordito a calci sulla testa dopo l'aggressione sul lungomare, grave un giovane

Notte di follia a Genova, tra lungomare Lombardo e corso Italia, luogo della movida estiva. Tra il 20 e il 21 settembre un ragazzo di 27 anni è stato picchiato selvaggiamente fino a perdere i sensi ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'aggressione pe

Genova, movida violenta in corso Italia: ventottenne ricoverato in rianimazione - Rissa poco prima dell'alba: un giovane colpito con calci e pugni è stato portato in codice rosso al San Martino ... Si legge su ilsecoloxix.it