Genova ordine del comandante dei vigili | Aumentate subito gli accertamenti
In una comunicazione scritta ai capi distretto si chiedono più rilievi, lamentando un recente calo. I vertici del Corpo: non è un invito a fare più multe. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Riforma della polizia locale a Genova, Salis e Terrile: “No a sovrapposizioni con le forze dell’ordine”
Genova ha un problema, la polizia locale; Nuovo capo dei Vigili, in pole Tinella. Amt, confermato il buco nei conti; Inchiesta Comune: Giurato rompe il silenzio, Nessun dossier su Salis.
Polizia locale, ordine del comandante: “Aumentate subito gli accertamenti” - In una comunicazione scritta ai capi distretto si chiedono più rilievi, lamentando un recente calo. Da ilsecoloxix.it
Dossier su Salis, sospeso comandante vigili di Genova - Il Comune di Genova ha sospeso l'incarico al comandante della polizia locale Gianluca Giurato indagato per rivelazione di segreto d'ufficio riguardante l'allora candidata sindaca del campo ... ansa.it scrive