Gemellaggio tra la Provincia di Parma e la città di Stockton

Parmatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si consolida il gemellaggio tra la Provincia di Parma e la cittadina californiana di Stockton. Alla Reggia di Colorno si è tenuto l’incontro conclusivo tra il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e la delegazione statunitense guidata da Diana Maccini e Theresa Hart, affiancate da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gemellaggio - provincia

Italia-Armenia, gemellaggio della Provincia - Scambi economici e culturali alla base degli incontri ufficiali della delegazione della Provincia guidata dal presidente Dapei ricevuto dal governo locale. ilgiornale.it scrive

Empoli-Parma: Gemellaggio tra Tifoserie Celebra Quarant'anni di Amicizia - Parma è infatti la partita di uno dei più antichi e duraturi gemellaggi tra tifoserie italiane, che va avanti ormai da quarantanni. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gemellaggio Provincia Parma Citt224