Gemellaggio tra la Provincia di Parma e la città di Stockton
Si consolida il gemellaggio tra la Provincia di Parma e la cittadina californiana di Stockton. Alla Reggia di Colorno si è tenuto l’incontro conclusivo tra il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e la delegazione statunitense guidata da Diana Maccini e Theresa Hart, affiancate da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Oggi concerto nella Chiesa di S. Bernward a Wolfsburg alla presenza della sindaca della città di Wolfsburg , ad un membro tedesco dell' Europarlamento. Concerto offerto alla città per la ricorrenza dei 50 anni di gemellaggio di Wolfsburg con la provincia di Pe - facebook.com Vai su Facebook
Monticello d’Alba festeggia i 35 anni di gemellaggio con Sastre Ortiz - X Vai su X
Italia-Armenia, gemellaggio della Provincia - Scambi economici e culturali alla base degli incontri ufficiali della delegazione della Provincia guidata dal presidente Dapei ricevuto dal governo locale. ilgiornale.it scrive
Empoli-Parma: Gemellaggio tra Tifoserie Celebra Quarant'anni di Amicizia - Parma è infatti la partita di uno dei più antichi e duraturi gemellaggi tra tifoserie italiane, che va avanti ormai da quarantanni. Da lanazione.it