Gelli risponde a Mari | | Scelte all’unanimità con tutto il centrodestra
Critiche alla posizione dell’assessore Emanuele Mari, di Forza Italia, che aveva promesso lealtà alla giunta di Comacchio almeno fino a dicembre di quest’anno, da parte del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Tiziana Gelli. "La decisione di fissare al 30 settembre prossimo la data ultima entro la quale gli assessori in carica ed il presidente del consiglio comunale – afferma Gelli – dovranno rassegnare le dimissioni nel caso intendano ricandidarsi nelle liste che sostengono Samuele Bellotti sindaco, è stata adottata all’unanimità nell’incontro del tavolo del centrodestra dello scorso aprile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
