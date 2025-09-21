Gela corsaro allo stadio Franco Scoglio il Messina non sfrutta l’uomo in più

L’ok del Tribunale per l’esercizio provvisorio fino al 5 ottobre non è bastato al Messina per fare punti contro il Gela, che si è imposto per 2 a 0 allo stadio “Franco Scoglio” grazie alla doppietta del bomber Sarao. Dopo alcuni minuti di studio, staffilata di Giacomarro di poco a lato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: gela - corsaro

Gela corsaro allo stadio "Franco Scoglio", il Messina non sfrutta l’uomo in più https://ift.tt/JjepOfE https://ift.tt/69JixeT - X Vai su X

Gela corsaro allo stadio Franco Scoglio, il Messina non sfrutta l’uomo in più.

James Franco a Taranto per girare un film: «paparazzato» allo stadio a tifare i rossoblu - Poche parole pubblicate su Facebook e riprese sul gruppo "Anche questa è Taranto", e due foto che immortalano ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it