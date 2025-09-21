Gazzetta dello Sport | Nel fortino di Conte

"> Il Napoli riparte dal suo fortino. Dopo la sconfitta europea contro il City, metabolizzata e archiviata, gli azzurri vogliono rituffarsi in campionato con un obiettivo chiaro: continuare a vincere al Maradona. «Dobbiamo rendere lo stadio un fortino» aveva detto Antonio Conte al suo insediamento, come ricorda Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. I numeri danno ragione al tecnico. In Serie A il Napoli non perde da 15 partite, la striscia utile più lunga tra i top cinque campionati europei. Dal 23 febbraio, giorno della sconfitta di Como, la squadra ha raccolto solo punti, conquistando uno scudetto e iniziando la nuova stagione con tre vittorie su tre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

