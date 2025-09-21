Gaza si mobilita la scuola Domani manifestazione in piazza San Michele

La scuola scende in piazza e aderisce alla giornata di mobilitazione di domani, lunedì, contro il genocidio del popolo palestinese in atto a Gaza e a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla. L’iniziativa si chiama “Davanti alle scuole per la Palestina” e gode del sostegno dei Cobas. “Si tratta di una mobilitazione che si pone in continuità con le mozioni collegiali di denuncia del genocidio del popolo palestinese (auspicando che ve ne siano altre nelle prossime settimane) – viene spiegato dai promotori – con le numerose piazze spontanee a supporto della Global Sumud Flotilla e con l’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gaza, si mobilita la scuola. Domani manifestazione in piazza San Michele

