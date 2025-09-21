Gaza prosegue la fuga di migliaia di palestinesi | le immagini dalla Striscia
Domenica i palestinesi hanno continuato a fuggire da Gaza City nel mezzo dell’ offensiva di terra israeliana. I gruppi umanitari avvertono che le evacuazioni forzate a Gaza peggioreranno la crisi umanitaria. Nel frattempo, diversi Paesi occidentali si stanno preparando a riconoscere lo stato palestinese lunedì all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo i funzionari sanitari, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 30 persone a Gaza City, compresi bambini, dall’alba. I raid hanno colpito sabato sera un isolato residenziale. Israele afferma che mira a “ distruggere l’infrastruttura militare di Hamas ” ma non ha fornito una tempistica per l’offensiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - prosegue
Israele raggiunge cessate fuoco con la Siria ma prosegue raid a Gaza: oltre 40 morti in centro aiuti
M.O., Schlein: Netanyahu prosegue sterminio a Gaza, Meloni si muova
Israele si scagiona, archiviate l'88% delle indagini su Gaza, una sola condanna da ottobre 2023 e 46 casi chiusi, intanto il massacro prosegue
#Israele, prosegue l'assedio di Gaza City: 60 morti in 24 ore. LIVE - X Vai su X
Prosegue senza sosta l'avanzata dell'Idf a Gaza City, accompagnata da "pesanti bombardamenti", mentre il bilancio delle vittime continua a crescere. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, prosegue la fuga di migliaia di palestinesi: le immagini dalla Striscia; L’assalto finale a Gaza City: più di 100 le vittime, centinaia di migliaia i civili in fuga; Continua l'offensiva a Gaza, migliaia in fuga verso sud.
Gaza, prosegue la fuga di migliaia di palestinesi: le immagini dalla Striscia - (LaPresse) Domenica i palestinesi hanno continuato a fuggire da Gaza City nel mezzo dell'offensiva di terra israeliana. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
A Gaza prosegue l’offensiva - Israele annuncia l'apertura di una seconda via di evacuazione da Gaza City, mentre l'esercito continua la sua avanzata. Scrive romasette.it