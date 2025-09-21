Domenica i palestinesi hanno continuato a fuggire da Gaza City nel mezzo dell’ offensiva di terra israeliana. I gruppi umanitari avvertono che le evacuazioni forzate a Gaza peggioreranno la crisi umanitaria. Nel frattempo, diversi Paesi occidentali si stanno preparando a riconoscere lo stato palestinese lunedì all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo i funzionari sanitari, gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 30 persone a Gaza City, compresi bambini, dall’alba. I raid hanno colpito sabato sera un isolato residenziale. Israele afferma che mira a “ distruggere l’infrastruttura militare di Hamas ” ma non ha fornito una tempistica per l’offensiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, prosegue la fuga di migliaia di palestinesi: le immagini dalla Striscia