Gaza Papa Leone XIV | Chi ama i popoli lavora per la pace
“Carissimi, apprezzo la vostra iniziativa e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i pastori in Terra Santa ripeto: non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace, chi li ama veramente lavora per la pace “. Così Papa Leone XIV, affacciandosi in Piazza San Pietro per l’Angelus, rivolgendo il suo saluto ai rappresentanti di diverse associazioni cattoliche impegnate nella solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - papa
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Castellone (M5S): “Colpita la Chiesa a Gaza, ferito il sacerdote di Papa Francesco. Servono sanzioni”
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Il Papa ha definito un "orrore" quanto accade a Gaza, ma "la parola genocidio viene usata sempre più spesso. La Santa Sede non ritiene al momento possibile fare dichiarazioni" http://bit.ly/4nidZzQ Per altre notizie http://bit.ly/4mRREce #Gaza - X Vai su X
Papa Leone XIV, nel suo primo libro-intervista, parla di Cina, Trump, Gaza e intelligenza artificiale: “Il compito del Papa non è risolvere i problemi del mondo, ma annunciare il Vangelo”. - facebook.com Vai su Facebook
“Genocidio a Gaza? La Santa Sede non si pronuncia. Ma anche 2 ong israeliane sollevano il…; La preoccupazione di Papa Leone per Gaza: Neanche gli Usa riescono a fare pressione su Israele; «Genocidio a Gaza? La Santa Sede per ora non si pronuncia. Su donne e Lgbtq la dottrina della Chiesa non cambia».
Leone XIV: Gaza, no a esilio forzato e vendetta - "Con voi e con i Pastori delle Chiese in Terra Santa ripeto: non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. Si legge su toscanaoggi.it
Papa “Gaza è martoriata, non c'è futuro basato su violenza e vendetta” - ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. Come scrive iltempo.it