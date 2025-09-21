Gaza Netanyahu | Non verrà creato uno Stato palestinese

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la creazione di uno Stato palestinese “non avverrà”, a seguito della decisione formale presa domenica da tre Paesi del Commonwealth di riconoscere lo Stato di Palestina. Il Regno Unito, l’Australia e il Canada hanno riconosciuto formalmente uno Stato palestinese, suscitando la rabbiosa dichiarazione di Netanyahu, che ha escluso la prospettiva. “Non accadrà”, ha detto. “Non verrà creato uno Stato palestinese a ovest del fiume Giordano”, ha sottolineato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

