Gaza Netanyahu | Non verrà creato uno Stato palestinese

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la creazione di uno Stato palestinese “non avverrà”, a seguito della decisione formale presa domenica da tre Paesi del Commonwealth di riconoscere lo Stato di Palestina. Il Regno Unito, l’Australia e il Canada hanno riconosciuto formalmente uno Stato palestinese, suscitando la rabbiosa dichiarazione di Netanyahu, che ha escluso la prospettiva. “Non accadrà”, ha detto. “Non verrà creato uno Stato palestinese a ovest del fiume Giordano”, ha sottolineato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza netanyahu non verr224 creato uno stato palestinese

© Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: "Non verrà creato uno Stato palestinese"

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Media: "Israele ha lanciato una bomba illegale su Gaza" | Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi"

Gaza, Netanyahu: "Non verrà creato uno Stato palestinese" - (LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la creazione di uno Stato palestinese “non avverrà”, a seguito ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

OCCUPAZIONE DI GAZA/ “Sull’annessione Netanyahu mente ed è pronto anche a sacrificare gli ostaggi” - Solo così infatti il territorio tornerà a Israele Israele si prepara all’occupazione di Gaza, che ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Verr224 Creato