Gaza l’ex ministro della Cultura | Tel Aviv distrugge monumenti che collegano i palestinesi alla loro terra
“Israele porta avanti una guerra contro la memoria palestinese: Per questo distruggono monumenti storici che collegano i palestinesi alla loro terra, alla loro memoria”. Chi pronuncia queste parole ha provato questa esperienza sulla sua pelle. E’ 17 gennaio 2025, il giorno prima dell’inizio dell’ultima trega. Atef Abu Saif, ministro della Cultura dell’Autorità Nazionale Palestinese dal 2019 al 2024, scrittore, torna a casa, ma la casa non c’è più, insieme alla sua biblioteca: “Quella era la libreria della mia vita: avevo raccolto decine di migliaia di volumi”. Ora ci sono solo fogli volanti, mischiati alle macerie grigie dei palazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
