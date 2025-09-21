Gaza lavoratori dell' Itis Galilei al fianco del popolo palestinese | Alziamo la nostra voce contro il genocidio

Sono 119 i lavoratori e lavoratrici dell'Itis Galilei che hanno sottoscritto il documento dal titolo “Contro il genocidio della popolazione di Gaza, solidarietà al popolo palestinese”. Una presa di posizione che fa seguito alla nascita della "Rete docenti, lavoratori e lavoratrici della scuola. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Venerdì sciopero dei lavoratori di 4 ore per Gaza

Palermo si mobilita per Gaza con uno sciopero, centinaia di lavoratori incrociano le braccia per 4 ore

Un fiume di persone, lavoratrici, lavoratori, giovani, studenti, pensionate e pensionati, hanno riempito le vie di Ferrara alla manifestazione per lo sciopero Per Gaza della Cgil. Fermiamo il Genocidio, fermiamo la deportazione a Gaza. @cgilemromagna @cgi - facebook.com Vai su Facebook

Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che oggi scioperano per #Gaza mentre il governo italiano continua a essere complice del genocidio. #stopgenocidio #StopGenocideNow #Cgil #fiomcgil - X Vai su X

Gaza, lavoratori dell'Itis Galilei al fianco del popolo palestinese: Alziamo la nostra voce contro il genocidio.

Studenti e insegnanti in piazza per Gaza: scuola a rischio stop - Domani lo sciopero generale, disagi previsti in molti istituti: “Risposta al genocidio e al blocco degli aiuti” ... Secondo milano.repubblica.it

