Gaza lavoratori dell' Itis Galilei al fianco del popolo palestinese | Alziamo la nostra voce contro il genocidio

Sono 119 i lavoratori e lavoratrici dell'Itis Galilei che hanno sottoscritto il documento dal titolo “Contro il genocidio della popolazione di Gaza, solidarietà al popolo palestinese”. Una presa di posizione che fa seguito alla nascita della "Rete docenti, lavoratori e lavoratrici della scuola. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Gaza, lavoratori dell'Itis Galilei al fianco del popolo palestinese: Alziamo la nostra voce contro il genocidio.

