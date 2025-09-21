Gaza il boicottaggio arriva a Casalecchio | nel mirino Carrefour e Zara
Gli attivisti di “Ultima Generazione”, nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, intorno alle 18, hanno presidiato l'ingresso del centro commerciale Gran Reno a Casalecchio denunciando la presunta "complicità economica" di alcune multinazionali con la guerra a Gaza. Nel mirino, in particolare, i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Strage a Gaza, Avs lancia l'appello: "Boicottaggio dei farmaci israeliani nelle farmacie comunali"
Sanitari in digiuno per Gaza e boicottaggio farmaci - Una Giornata nazionale di digiuno collettivo contro il genocidio a Gaza e come strumento di pressione civile, anche il boicottaggio dei farmaci Teva, accusata di complicità nel sistema di ... Secondo ansa.it
Arriva l’evacuazione a Gaza City. Ma Netanyahu: trattiamo per i rapiti - I generali della Divisione Sud gli mostrano le mappe con i piani per l’occupazione della città di Gaza e il premier Benjamin Netanyahu li giudica «solidi». Segnala corriere.it