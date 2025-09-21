Gaza il boicottaggio arriva a Casalecchio | nel mirino Carrefour e Zara

Gli attivisti di “Ultima Generazione”, nel pomeriggio di ieri, 20 settembre, intorno alle 18, hanno presidiato l'ingresso del centro commerciale Gran Reno a Casalecchio denunciando la presunta "complicità economica" di alcune multinazionali con la guerra a Gaza. Nel mirino, in particolare, i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

