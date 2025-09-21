Gaza è il simbolo di un popolo che il mondo lascia morire Stiamo soffocando la gioia dei bimbi palestinesi | l’appello di Ghali in concerto a Milano

“Ho soffocato un tesoro, le mie radici. Basta. Oggi guardo Gaza, il simbolo di un popolo intero che il mondo sta lasciando morire. Stiamo soffocando un altro tesoro, la gioia dei bambini palestinesi”. Sono state queste le lucide – e non scontate – frasi che sono comparse sul ledwall principale durante il concerto di Ghali ieri, sabato 20 settembre, a Fiera Milano Live. Lo show, aperto dal rapper Astro, è durato quasi due ore. Il “Gran Teatro” (questo il nome conferito al live) aveva, dietro la sua realizzazione, un’ambizione decisamente elevata. Ghali ha unito musiche, immagini e performance, con le sue visioni, contraddizioni, i suoi eccessi e le sue speranze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

