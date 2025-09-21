Gaza è il simbolo di un popolo che il mondo lascia morire Stiamo soffocando la gioia dei bimbi palestinesi | l’appello di Ghali in concerto a Milano
“Ho soffocato un tesoro, le mie radici. Basta. Oggi guardo Gaza, il simbolo di un popolo intero che il mondo sta lasciando morire. Stiamo soffocando un altro tesoro, la gioia dei bambini palestinesi”. Sono state queste le lucide – e non scontate – frasi che sono comparse sul ledwall principale durante il concerto di Ghali ieri, sabato 20 settembre, a Fiera Milano Live. Lo show, aperto dal rapper Astro, è durato quasi due ore. Il “Gran Teatro” (questo il nome conferito al live) aveva, dietro la sua realizzazione, un’ambizione decisamente elevata. Ghali ha unito musiche, immagini e performance, con le sue visioni, contraddizioni, i suoi eccessi e le sue speranze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Lui ora…”. Tutta la verità sul bambino simbolo della fame a Gaza
Gaza, il bambino di 5 anni simbolo della fame Osama al-Raqab è stato portato in Italia ed è salvo, in cura all'AUOI di Verona
Gaza, altri 31 bambini attesi in Italia per essere curati. Tajani: «Loro simbolo di speranza e futuro». Dove saranno ricoverati – Il video
Un bambino porta in spalla la sorellina, mentre cammina scalzo e in lacrime. Il video del fotografo palestinese Ahmed Younis ha commosso il mondo ed è diventato il simbolo dell'esodo dei civili dalla città di Gaza e della sofferenza di tutto il popolo palestines
Anche gli animali sfollano da Gaza: il video dei leoni malnutriti - il simbolo della tragedia di uomini e animali a Gaza: fame, malnutrizione e sofferenza condivise
The Voice of Hind Rajab, applausi per il film sulla bimba bloccata a Gaza: «La piccola Hind è il simbolo di un popolo che chiede aiuto» - Quando la incontriamo, Kaouther Ben Hania ha una spilletta sul petto con scritto “Enough” (basta, ndr) per chiedere lo stop al genocidio a Gaza. Si legge su leggo.it
Secondo giorno di tregua a Gaza. La festa del popolo palestinese, i rischi del fronte Cisgiordania - Nel secondo giorno di cessate il fuoco a Gaza, il popolo palestinese scende in strada in Cisgiordania. Segnala huffingtonpost.it