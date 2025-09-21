Gaza City sotto assedio nell' ultimo raid uccisi quattro palestinesi

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell’aviazione israeliana su Gaza City. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il raid ha colpito un edificio residenziale con civili all’interno. Secondo il Ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza City sotto assedio, nell'ultimo raid uccisi quattro palestinesi

In questa notizia si parla di: gaza - city

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Prosegue senza sosta l'avanzata dell'Idf a Gaza City, accompagnata da "pesanti bombardamenti", mentre il bilancio delle vittime continua a crescere. - facebook.com Vai su Facebook

Anello di fuoco su Gaza City, 450mila persone in fuga dalle bombe - X Vai su X

Gaza City sotto assedio, Marco Sandrone di MSF: Una corsa contro il tempo 2; Gaza City sotto assedio, le parole di Huda: «Io e la mia famiglia abbiamo deciso di restare. Non ho paura di morire e so che può accadere in ogni istante; Gaza City sotto assedio, oltre 400mila palestinesi in fuga tra bombe e macerie.

Gaza City sotto assedio, le parole di Huda: «Io e la mia famiglia abbiamo deciso di restare. Non ho paura di morire e so che può accadere in ogni istante» - La testimonianza di chi ha scelto di restare a Gaza City nonostante l'assedio totale e il rischio costante di morire da un momento alla'ltro ... Si legge su vanityfair.it

Gaza City sotto assedio, nell'ultimo raid uccisi quattro palestinesi - Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell’aviazione israeliana su Gaza City . msn.com scrive