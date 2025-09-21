Gaza City Idf uccide esponente ala militare di Hamas

Mentre la guerra a Gaza entra in una nuova fase di escalation, oggi si attendono sviluppi cruciali anche sul fronte diplomatico. Il premier britannico Keir Starmer potrebbe annunciare il riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese da parte del Regno Unito. Gaza, le notizie del giorno Inizio diretta: 210925 00:08 Fine diretta: 210925 22:00 08:33 210925 Von der Leyen: "Israele sabota soluzione coesistenza due Stati" "La soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati è l'unica prospettiva in grado di garantire nella regione una pace sostenibile a lungo termine. Abbiamo bisogno di uno Stato di Israele sicuro e di un'autorità palestinese vitale; non ci deve essere spazio per gli estremismi e la piaga di Hamas deve essere eliminata.

Via libera di Israele all'occupazione di Gaza city

Israele avvia l'invasione di Gaza City

'Iniziata la prima fase dell'occupazione di Gaza City'

Forum degli ostaggi: Netanyhau è un ostacolo per la fine della guerra - Il segretario di Stato americano,Rubio: Se l'obiettivo è la pace nella regione, Hamas non può esistere; Katz: Se Hamas non libera gli ostaggi Gaza sarà distrutta. Ucciso operatore di Medici senza frontiere: È il 13esimo; Idf uccide sei terroristi in raid su ospedale. A Tel Aviv, 350mila in piazza per gli ostaggi.

Idf: «Useremo forza senza precedenti a Gaza City, evacuate». Quattro palestinesi uccisi in un attacco israeliano - L'esercito israeliano ha dichiarato che continuerà ad usare «una forza senza precedenti» a Gaza City, nel territorio palestinese settentrionale, dove sta conducendo una massiccia offensiva, invitando ... Riporta ilmessaggero.it

Guerra, prosegue operazione a Gaza City. 71 i palestinesi uccisi nella Striscia - Nelle immagini che arrivano dalla Striscia, paramedici si affrettano a trasferire i palestinesi feriti all’ospedale Al- Secondo ilsole24ore.com