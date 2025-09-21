Gatti da titolare questa volta non è una garanzia | il difensore bianconero sbaglia troppo al Bentegodi i numeri del suo Verona Juve
Gatti non brilla al posto di Bremer: i numeri non bastano a nascondere gli errori e la poca sicurezza. Cosa è successo ieri al Bentegodi. A volte i numeri, da soli, non bastano a raccontare l’intera storia di una partita. La prestazione di Federico Gatti contro l’ Hellas Verona ne è l’esempio perfetto. Chiamato a sostituire il leader Gleison Bremer al centro della difesa, il difensore ha messo in campo la sua solita, straripante fisicità, ma la sua prova, analizzata nel complesso, risulta non sufficiente. Dietro a statistiche superficialmente positive, si nascondono troppe incertezze e rischi che hanno contribuito a rendere insicura la retroguardia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: gatti - titolare
Gatti sarà titolare in Real Madrid Juve? Le condizioni fisiche del difensore bianconero in vista dell’ottavo di finale: i dettagli
Kalulu e Gatti si contendono una maglia da titolare per Juve Parma: chi è favorito per il debutto all’Allianz Stadium di domenica
Juve Parma, sciolto il dubbio in difesa: ecco chi ha vinto il ballottaggio tra Kalulu e Gatti per una maglia da titolare
Possibile titolarità per Dusan Vlahovic contro il Verona Federico Gatti e Manuel Locatelli si candidano per partire dal primo minuto, mentre l’attaccante serbo scalpita per una maglia da titolare #Vlahovic #Gatti #Locatelli #Juventus #Spazio - X Vai su X
Israele-Italia, le formazioni ufficiali: Locatelli titolare, Cambiaso e Gatti partono fuori - facebook.com Vai su Facebook