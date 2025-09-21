Gatti da titolare questa volta non è una garanzia | il difensore bianconero sbaglia troppo al Bentegodi i numeri del suo Verona Juve

Gatti non brilla al posto di Bremer: i numeri non bastano a nascondere gli errori e la poca sicurezza. Cosa è successo ieri al Bentegodi. A volte i numeri, da soli, non bastano a raccontare l’intera storia di una partita. La prestazione di Federico Gatti contro l’ Hellas Verona ne è l’esempio perfetto. Chiamato a sostituire il leader Gleison Bremer al centro della difesa, il difensore ha messo in campo la sua solita, straripante fisicità, ma la sua prova, analizzata nel complesso, risulta non sufficiente. Dietro a statistiche superficialmente positive, si nascondono troppe incertezze e rischi che hanno contribuito a rendere insicura la retroguardia della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

