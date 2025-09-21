Gasperini spiega perché ha scelto di puntare su Pellegrini per il derby | Non ho avuto dubbi

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pellegrini ha deciso il derby contro la Lazio con il suo gol, Gasperini lo loda: "Sono contento per lui, ho avuto la fortuna di vedere come si muove e come si allena". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pellegrini ha deciso il derby contro la Lazio con il suo gol, Gasperini lo loda: "Sono contento per lui, ho avuto la fortuna di vedere come si muove ..."

gasperini spiega perch233 haGasperini: “Devo uscire dalla mia comfort zone, un’altra sfida. Il derby? Bisogna essere micidiali” - Il tecnico della Roma alla vigilia della stracittadina contro la Lazio: “Sono convinto della bontà della scelta”. Riporta repubblica.it

