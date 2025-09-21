Gasperini spiega perché ha scelto di puntare su Pellegrini per il derby | Non ho avuto dubbi

Pellegrini ha deciso il derby contro la Lazio con il suo gol, Gasperini lo loda: "Sono contento per lui, ho avuto la fortuna di vedere come si muove e come si allena". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gasperini - spiega

Gasperini spiega come sceglierà il capitano della sua Roma, ma non fa nomi: “Adotterò uno schema”

Perinetti: “Scelta Gasperini mi ha stupito, a Roma nessuno spiega quale si la direzione sportiva”

Perinetti: “Scelta Gasperini mi ha stupito, a Roma nessuno spiega quale sia la direzione sportiva”

"Ha ventinove anni, perché non deve correre? Può fare tutto" "Non so perché finora non è stato un giocatore di alto livello" Gasperini spiega cosa si aspetta da Lorenzo Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini spiega il cambio di Dybala all'intervallo «Si è dovuto fermare, indubbiamente la sua assenza per noi pesa. Nel primo tempo ha fatto bene, può giocare ovunque. Il tridente leggero? È stata una scelta. Nel primo tempo non siamo riusciti a essere pe - X Vai su X

Gasperini spiega perché ha scelto di puntare su Pellegrini per il derby: “Non ho avuto dubbi” - Pellegrini ha deciso il derby contro la Lazio con il suo gol, Gasperini lo loda: "Sono contento per lui, ho avuto la fortuna di vedere come si muove ... Scrive fanpage.it

Gasperini: “Devo uscire dalla mia comfort zone, un’altra sfida. Il derby? Bisogna essere micidiali” - Il tecnico della Roma alla vigilia della stracittadina contro la Lazio: “Sono convinto della bontà della scelta”. Riporta repubblica.it