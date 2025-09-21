C’è un modo molto semplice per essere amati calcisticamente a Roma: vincere il derby. Gasperson lo ha trovato al primo colpo. Non solo. Ma ha estratto dal cilindro il coniglio Lorenzo Pellegrini che per tutta l’estate sembrava dovesse andare via. Poi, in realtà, non se l’è preso nessuno. Così è il calcio. Così è la vita. Gasperini fa giocare Pellegrini e il capitano segna e decide il derby. Gasperini ora starà bene tutta la stagione, soprattutto se non perderà il derby di ritorno. Sulla sponda laziale, invece, mala tempora currunt per Maurizio Sarri che sembra tornato nella capitale in veste di turista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini re di Roma: non solo vince il derby ma resuscita Pellegrini che segna il gol partita